В Австралії розробленo назальний спрей для знеболювання при пологах

В основі нового засобу – аналгетик фентаніл, який не менш ефективний, ніж петидин, що використовується в якості знеболюючого засобу при пологах, пише Медпортал. Назальний спрей може виявитися набагато більш зручним, ніж ін'єкції, так як ліки у вигляді спрею починають діяти швидше.

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Новий засіб вже було випробувано на пацієнтках однієї з австралійських лікарень. Близько 80% жінок повідомили, що погодилися б використовувати його ще раз. Необхідну дозу аналгетика жінки можуть вводити собі самостійно під контролем акушерки.

Пацієнтки повідомили, що після використання спрею вони набагато рідше відчували нудоту, а відновлення проходило швидше, ніж при введенні інших препаратів. Вчені вважають, що новий анальгетик може стати альтернативою епідуральної анестезії і використовуватися в тих випадках, коли проведення такої анестезії неможливо. Вартість спрею не буде перевищувати 50 доларів.