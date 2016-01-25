На Тайвані через сильні морози загинули понад 50 осіб

09:15, 25 січня 2016
Зарубіжні новини
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Аномальне похолодання, яке прийшло до Східної Азії, призвело до загибелі більш як 50 людей на Тайвані і заблокувало близько 60 тисяч туристів у Південній Кореї.

REUTERS

Тайваньські ЗМІ повідомляють, що причиною загибелі людей стало переохолодження та проблеми з серцем, викликані різким падінням температури до чотирьох градусів вище нуля за Цельсієм у минулі вихідні, передає російська служба ВВС.

Крім того, сильні снігопади призвели до закриття аеропорту на популярному у туристів корейському острові Чеджу та скасування понад 500 авіарейсів.

На острові, знаменитому своєю чудовою погодою і пляжами, температура опустилася до мінус 6 градусів.

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Аномальні холоди також зачепили Гонконг, південь Китаю і Японію, де в результаті снігопадів загинули п'ять осіб.

У вихідні також на Східне узбережжя США обрушилися найсильніші снігопади за століття.

Негода торкнулася 85 мільйонів осіб, 200 тисяч залишилися без електрики. Через снігову бурю загинули щонайменше 18 осіб.

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