На Тайвані через сильні морози загинули понад 50 осіб

Тайваньські ЗМІ повідомляють, що причиною загибелі людей стало переохолодження та проблеми з серцем, викликані різким падінням температури до чотирьох градусів вище нуля за Цельсієм у минулі вихідні, передає російська служба ВВС.

Крім того, сильні снігопади призвели до закриття аеропорту на популярному у туристів корейському острові Чеджу та скасування понад 500 авіарейсів.

На острові, знаменитому своєю чудовою погодою і пляжами, температура опустилася до мінус 6 градусів.

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Аномальні холоди також зачепили Гонконг, південь Китаю і Японію, де в результаті снігопадів загинули п'ять осіб.

У вихідні також на Східне узбережжя США обрушилися найсильніші снігопади за століття.

Негода торкнулася 85 мільйонів осіб, 200 тисяч залишилися без електрики. Через снігову бурю загинули щонайменше 18 осіб.