Вірус Зіка може поширитися майже по всій Північній і Південній Америці - ВООЗ

Інфекція, симптомами якої є м'яка пропасниця, кон'юнктивіт і головний біль, вже виявлена в 21-ій країні Карибського басейну, Північної і Південної Америки, повідомляє BBC Україна.

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Як вважають, вона є причиною народження тисяч немовлят з недорозвиненим мозком, і деякі країни вже порадили жінкам поки не вагітніти. Жодного лікування або вакцини від хвороби поки не існує.

Вірус походить з Африки. У травні 2015 року його вперше зафіксували в Бразилії. Вважається, що він швидко поширюється країнами Північної і Південної Америки, оскільки у місцевого населення немає природного імунітету.