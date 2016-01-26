Доктор медицини очолила рейтинг "Найвпливовіші в світі вчені - 2015"

Компанія Thomson Reuters представила звіт «Найвпливовіші в світі вчені — 2015». У списку значаться діячі науки, що зробили найбільш значущий внесок у своїй галузі досліджень. Про звіт повідомляється в прес-релізі компанії, що надійшов у редакцію «Лента.ру».

Другий рік поспіль очолює список Стейсі Б. Гебріел з Інституту Броуда, де працюють вчені Массачусетського технологічного інституту і Гарвардського університету, за внесок у проект «Атлас генома раку». Вона склала молекулярні портрети раку молочної залози, раку легень та інших органів. Її останні роботи присвячені генетичним основам шизофренії і хвороби Альцгеймера. На другому місці — новачок, Генрі Дж. Снэйт з Оксфордського університету, фізик і матеріалознавець, удосконалює технологію отримання енергії за допомогою сонячних батарей з перовскіту.

Thomson Reuters наводить результати аналізу цитованості наукових робіт за 11 років, визначає лідерів в 21 галузі наукових досліджень, а також дає рейтинг найвпливовіших вчених 2015 року. У дослідженні наведено відомості про більш як 3000 діячів науки, які опублікували найбільшу кількість робіт, цитованих максимальну кількість разів у відповідній галузі досліджень протягом року. Аналітики оцінили понад 120 тисяч публікацій, включених до покажчика з 2003 по 2013 рік в кожній галузі досліджень.

Як і слід було очікувати, такі великі, популярні серед наукового співтовариства і активні галузі «наук про життя», як клінічна медицина, біологія і біохімія, а також молекулярна біологія і генетика, були найбільш плідними з точки зору науково-дослідницьких результатів. Інша ситуація в інформатиці, математиці, економіці та бізнесі — в цих галузях науки публікується менше наукових робіт, а в список найбільш впливових вчених увійшла менша кількість представників цих напрямків.