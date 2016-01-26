Екстракт часнику здатний знизити ризик інфаркту

Науковці з Інституту біомедичних досліджень Лос-Анджелеса виявили: щоденний прийом в їжу витриманого екстракту часнику допомагає зменшити кількість м'яких атеросклеротичних бляшок в артеріях. Як передає meddaily.ru з посиланням на Science World Report, у дослідженні взяли участь 55 пацієнтів у віці від 40 до 75 років.

Всі добровольці страждали метаболічним синдромом. До того ж, лікарі виявили у них перші ознаки захворювання серця. В ході дослідження пацієнти щодня отримували 2400 мг екстракту часнику або плацебо. У всіх учасників виміряли розміри атеросклеротичних бляшок і відкладення кальцію в стінці артерій.

Обстеження через рік показало: бляшки в артеріях на 80% повільніше росли у тих пацієнтів, які щодня приймали часниковий екстракт. До речі, за даними іншого дослідження, часник уповільнює процес старіння і захищає мозок. Фахівці кажуть, що справжнім суперпродукт часник роблять вуглеводи.