Яблука істотно знижують показники холестерину

Статини - потужний засіб, що знижує рівень холестерину. Однак вони мають серйозні побічні ефекти. Серед побічних ефектів, наприклад, аторвастатину значаться біль в горлі, нудота, суглобові і м'язові болі, підвищення рівня цукру в крові.

Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Telegraph, статини можна замінити яблуками, принаймні, в деяких випадках. Якщо в день з'їдати по яблуку, то можливо реально запобігти серцевому нападу та інсульту, кажуть експерти Університету Ліверпуля.

За даними вчених, для людей, які знаходяться в групі щодо зниження ризику розвитку серцево-судинних відхилень, щоденне споживання яблук може бути еквівалентне зниженню ризику інфаркту міокарда за рахунок прийому статинів.

Про перспективність озвученого підходу свідчить той факт, що понад 80% всіх випадків серцево-судинних захворювань пов'язані із зовнішніми факторами. Зокрема, мова йде про шкідливу їжу в раціоні, про куріння, алкоголь і відсутність фізичної активності.