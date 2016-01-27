У жителя Данії підтверджено вірус Зіка

У жителя Данії підтверджено наявність вірусу Зіка.

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на данські ЗМІ.

Повідомляється, що це перший зареєстрований випадок захворювання на території цієї країни. Є підозра, що він міг підхопити вірус в Америці, адже данець подорожував за межі країни, зокрема, в Південну і Центральну Америку.

Вірус Зіка нині швидко поширюється в Латинській Америці, він передається через укуси комарів і викликає вроджені дефекти у дітей.

Раніше вірус Зіка був виявили у жителя Вірджинії (США), який нещодавно повернувся з-за кордону.

Особливу небезпеку цей вірус може представляти для вагітних жінок, у яких, як припускають, він може спровокувати мікроцефалію плода.

Це призводить до формування у новонароджених зменшених розмірів голови і мозку.

Вірус Зіка невиліковний. Сьогодні єдиний спосіб протистояти йому - боротися з комахами, які його розносять.