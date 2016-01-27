Вірус Зіка вже й у Швеції

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на шведський телеканал TV4.

За даними ЗМІ, вірус не викликав серйозного захворювання у його носія. Медики вважають, що ризику виникнення епідемії в країні немає.

"Причин вважати, що вірус буде поширюватися в Швеції, немає. Комарів, які є носіями вірусу, тут немає. Тому й немає підстав турбуватися, що він буде поширюватися", - заявив епідеміолог Шведського управління охорони здоров'я Андерс Тегнелл.

Влада Швеції не давала якихось рекомендацій відмовитися від поїздок до країн ризику.

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Раніше Радіо Данії повідомило, що один випадок зараження вірусом Зіка підтверджений і в цій країні. Хворий перебуває у лікарні, він нещодавно повернувся з поїздки до Центральної і Південної Америки.

Як повідомляв УНІАН, вірус Зіка нині швидко поширюється в Латинській Америці, він передається через укуси комарів і викликає вроджені дефекти у дітей.

Раніше вірус Зіка був виявлений у жителя Вірджинії (США), який нещодавно повернувся з-за кордону.

Особливу небезпеку цей вірус може мати для вагітних жінок, у яких, як припускають, він може спровокувати мікроцефалію плоду, що призводить до формування у новонароджених зменшених розмірів голови і мозку.

Вірус Зіка невиліковний. Сьогодні єдиний спосіб протистояти йому - боротися з комахами, що розносять його.