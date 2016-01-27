В Америці планують впровадити плановий скринінг щодо виявлення депресії

Скринінг щодо депресивних станів допоможе зменшити або усунути симптоми депресії, зокрема у вагітних та у післяпологовому періоді. Фахівці підкреслюють, що є значна кількість людей в пригніченому стані, але вони не звертаються за психологічною допомогою, пише Reuters.

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Експерти переконані, що скринінг депресивних розладів повинні проходити всі громадяни, старші 18 років.

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Клінічна депресія є основною причиною втрати працездатності серед дорослого населення розвинених країн. Вартість терапії клінічної депресії в США в 2009 році склала 23 млрд доларів, а втрата непрацездатності через неї в 2011 році також досягла 23 млрд доларів.

Впровадження скринінгу серед дорослого населення США вже схвалили Американська академія педіатрії, Американська колегія акушерів і гінекологів та Американська академія сімейних лікарів.