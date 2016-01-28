У світі поширюється епідемія ожиріння серед дітей молодше 5 років - ВООЗ

За оцінками фахівців, у світі проживає щонайменше 41 млн дітей з надлишковою масою тіла або ожирінням, пише Ремедіум. Причому найбільш висока поширеність ожиріння серед дітей молодше п'яти років спостерігається в країнах з низьким і середнім рівнями доходу.

Згідно зібраним даним, показник надмірної маси тіла серед дітей зріс з 4,8% у 1990 році до 6,1% в 2014-м. При цьому чисельність дітей з надмірною масою тіла та ожирінням у країнах, підвищилася з 7,5 млн. до 15,5 млн. В 2014 році 48% таких дітей проживала в Азії, ще 25% - в Африці.

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У звіті Комісії підкреслюється, що уряди всіх країн повинні вжити заходів з боротьби із надлишковою масою тіла серед дітей. Як зазначають у ВООЗ, профілактика і лікування ожиріння вимагає загальнодержавного підходу, при якому всі політичні заходи систематично приймаються з урахуванням вимог охорони здоров'я.

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Ожиріння розвивається через нездоровий спосіб життя, вплив якого на дитину посилюється внаслідок глобалізації та урбанізації. Одним з основних факторів розвитку ожиріння серед дітей є маркетинг нездорових продуктів харчування та цукровмісних безалкогольних напоїв.