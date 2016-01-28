ВООЗ збирає сьогодні екстрене засідання щодо поширення у світі вірусу Зіка

10:57, 28 січня 2016
Зарубіжні новини
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Виконавча рада Всесвітньої організації охорони здоров'я проведе сьогодні в Женеві позачергове засідання, присвячене виробленню термінових заходів з протидії вірусу Зіка, що спричинив тяжкі дефекти у тисяч новонароджених у державах Карибського басейну і Латинської Америки, переважно в Бразилії.

REUTERS

Як повідомляє Радіо Свобода, про це рішення було оголошено після попередження американських вчених про те, що є небезпека виникнення пандемії лихоманки Зіка.

Головною небезпекою вірусу Зіка, переносниками якого є комарі, вважається мікроцефалія - природжене зменшення розмірів мозку і черепа у плода, що призводить до розумової відсталості.

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Перші випадки зараження вірусом відзначено у Сполучених Штатах. У Нью-Йорку зафіксовано чотири випадки, по одному - в Каліфорнії, Міннесоті, Вірджинії й Арканзасі.

Лікарні в США, згідно з розпорядженням влади, на деякий час перестануть брати донорську кров від осіб, що відвідали тропічні країни, розташовані в зоні ризику. Кілька авіакомпаній запропонували повернути гроші вагітним жінкам з числа пасажирів, які забронювали квитки на рейси до Латинської Америки.

У квітні 2015 року ВООЗ визнала, що надто повільно відреагувала на спалах лихоманки Ебола в Західній Африці, що обернулося масштабною епідемією, яка забрала понад 10 тис. людських життів.

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Вірус Зіка за своїми симптомами нагадує лихоманку денге, ніяких ліків або вакцини проти нього поки що не існує. Він вкрай небезпечний для вагітних жінок.

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