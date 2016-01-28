Мозку потрібно багато енергії для того, щоб нічого не робити - учені

Відомо, що мозок витрачає близько 20% запасів усього кисню в організмі, проте до останнього часу було неясно, як саме він його витрачає, пише Медпортал.

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Козлоскі припустив, що мозок витрачає значну частину енергії на підтримання роботи систем, що дозволяють сприймати і оцінювати те, що відбувається, а також контролю поведінки. Він вважає, що в головному мозку існує так звана «велика петля», до складу якої входить кілька сигнальних шляхів, які активуються знову і знову навіть в стані спокою.

Саме тому енерговитрати значні навіть у тому випадку, якщо мозку не потрібно вирішувати будь-які складні завдання, наприклад, математичні. Іншими словами, «мозку потрібна велика кількість енергії просто для того, щоб нічого не робити», – пояснює автор.

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Він розробив математичну модель, що відображає процес активації нейронів у головному мозку. Використовуючи її спільно з аналізом результатів функціональної МРТ, можна отримати набагато більше інформації щодо роботи головного мозку і реакції його окремих ділянок, вважає автор.