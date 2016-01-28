Мозку потрібно багато енергії для того, щоб нічого не робити - учені
Джеймс Козлоскі (James Kozloski) і його колеги з Дослідницького центру Томаса Уотсона компанії IBM (IBM's ThomasJ. Watson Research Centre) провели серію експериментів, щоб отримати нові дані про роботу головного мозку.
Мозку потрібна велика кількість енергії просто для того, щоб нічого не робити / 062.ua
Відомо, що мозок витрачає близько 20% запасів усього кисню в організмі, проте до останнього часу було неясно, як саме він його витрачає, пише Медпортал.
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Козлоскі припустив, що мозок витрачає значну частину енергії на підтримання роботи систем, що дозволяють сприймати і оцінювати те, що відбувається, а також контролю поведінки. Він вважає, що в головному мозку існує так звана «велика петля», до складу якої входить кілька сигнальних шляхів, які активуються знову і знову навіть в стані спокою.
Саме тому енерговитрати значні навіть у тому випадку, якщо мозку не потрібно вирішувати будь-які складні завдання, наприклад, математичні. Іншими словами, «мозку потрібна велика кількість енергії просто для того, щоб нічого не робити», – пояснює автор.
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Він розробив математичну модель, що відображає процес активації нейронів у головному мозку. Використовуючи її спільно з аналізом результатів функціональної МРТ, можна отримати набагато більше інформації щодо роботи головного мозку і реакції його окремих ділянок, вважає автор.