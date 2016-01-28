З кави зняли провину у пришвидшеному серцебитті

Кофеїн, всупереч поширеній думці, не викликає небезпечного для здоров'я почастішання серцебиття. Про дослідження американських медиків, опубліковане в журналі Arrhythmia and Electrophysiology, повідомляє lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Читайте такожВчені встановили, що кава на 24% підвищує витривалість людиниМедики не виявили зв'язку між змінами частоти серцевих скорочень і щоденним вживанням стандартних порцій продуктів (кава, шоколад і чай), які містять кофеїн. Вчені відзначили, що медикам необхідно переглянути свою точку зору про вживання кави.

Лікарі спостерігали за 1388 пацієнтами без фібриляції передсердь (серед них — 46 відсотків чоловіків із середнім віком 72 роки), з яких 840 чоловік щодня вживали кофеїнвмісні продукти. За спостережуваними проводили холтерівське моніторування (безперервно протягом 24 годин знімали електрокардіограми).

«Регулярне споживання кави асоціюється з більш низьким ризиком виникнення цукрового діабету другого типу та інших серцево-судинних факторів ризику, таких як ожиріння і депресія, — пишуть автори дослідження. — У любителів кави більш низькі показники коронарної недостатності та смертності».