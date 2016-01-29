ВООЗ вважає ситуацію зі спалахом Зіку вибуховою

Як передає Радіо Свобода, Чан закликала провести в понеділок, 1 лютого, термінову зустріч незалежних експертів, які повинні встановити, чи оголошувати нинішню спалах хвороби міжнародною надзвичайною ситуацією в області охорони здоров'я.

Керівник ВООЗ також висловила глибоке занепокоєння через перспективи подальшого поширення вірусу комарами, відсутність імунітету до нього в регіонах, уражених ним вперше, а також те, що проти захворювання не існує щеплень і ліків і швидких діагностичних тестів на цей вірус.

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Гарячка Зіка, спричинена цим вірусом, сама по собі не становить значної небезпеки і викликає у хворих незначне підвищення температури й погіршене самопочуття, легкий біль у голові, м’язах та суглобах, а також висипи на шкірі і проходить десь за тиждень. Але ця хвороба може спричинити мікроцефалію та пошкодження мозку новонароджених дітей, якщо на неї перехворіє вагітна жінка.

Вірус був уперше виявлений в Африці у мавп, нечасті зараження ним людини були зафіксовані в низці країн Африки й Азії; після 2007 року він з’явився і в інших частинах світу, зокрема, останнім часом швидко поширюється в Центральній і Латинській Америці. За прогнозами ВООЗ, у цьому регіоні протягом наступного року на хворобу Зіка може захворіти від 3 до 4 мільйонів людей.

Зокрема, у Бразилії, яка в серпні приймає Олімпійські ігри, від жовтня 2015 року підтверджено майже 3 тисячі 900 випадків захворювання на гарячку Зіка.