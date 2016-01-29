Вакцина проти вірусу Зіка може бути готова до кінця цього року - фармацевти

10:11, 29 січня 2016
Зарубіжні новини
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Фахівці, які розробляють вакцину від вірусу Зіка, заявляють, що вона може бути готова до кінця цього року, тобто набагато раніше встановлених раніше термінів.

REUTERS

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, за словами представників фармацевтичної компанії Inovio Pharmaceuticals, вакцина вже випробовувалася на дрібних тваринах, тепер її планується протестувати на приматах, а у другій половині року - розпочати випробування на людях.

Тим часом президент Бразилії Ділма Русеф закликала населення країни об'єднатися у боротьбі з вірусом.

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Вірус Зіка, що одержав широке поширення в Латинській Америці, було відкрито у 1947 році в Уругваї. Нинішній спалах захворювання вчені називають найбільшим в історії.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 3 до 4 млн людей можуть бути інфіковані у Південній, Центральній та Північній Америці. У більшості випадків хвороба протікає без будь-яких симптомів, тому вірус складно виявити.

Вірус розповсюджують комарами, його появу відзначено вже більш ніж у 20 країнах регіону.

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