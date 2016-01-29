Вчені виявили біологічну причину шизофренії

Про відкриття повідомляється в журналі Nature, пише lenta.ru.

За останні роки в науці зібрано чимало інформації про біологічне коріння шизофренії - ролі генних мутацій, імунної системи і мікробіома у розвитку хвороби. Групі дослідників із США вдалося знайти у шизофреніків варіант гена, дія якого пояснює всі ці явища.

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Генетики і психіатри зібрали величезну базу даних за 65 тисяч осіб з 30 країн і почали шукати генні мутації з найсильнішим зв'язком з шизофренією. Одним з кандидатів був варіант гена C4.

Відомо, що цей ген відповідає за вироблення білка, що відмічає патогенні мікроорганізми для подальшого знищення їх імунною системою. Однак C4 також застосовується у синаптичному прунінгу — видаленні надлишкових зв'язків у мозку для посилення найчастіше використовуваних «шляхів». Відбувається прунінг під час статевого дозрівання.

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Експерименти на мишах виявили, що посилена експресія C4 дає більш інтенсивне «підстригання» синапсів. Саме це, вважають вчені, підвищує ймовірність розвитку шизофренії. Відзначається, що починають проявлятися симптоми шизофренії в підлітковому віці. Нову гіпотезу підтверджує і факт щодо невеликої кількості синапсів в корі головного мозку у дорослих пацієнтів. Ймовірно, аномальна експресія C4 впливає і на імунну систему пацієнтів із шизофренією.

Нове відкриття дало медикам надію створити більш ефективні ліки для лікування і навіть профілактики шизофренії (шляхом запобігання зайвого синаптичного прунінга). Сучасні препарати в основному націлені на купірування симптомів хвороби — марення і галюцинацій.

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Фахівці все частіше висловлюють думку, що шизофренія не хвороба, а синдром — кодове слово, що забезпечує комунікацію між психіатрами, пацієнтами та вченими. Різноманіття симптоматики породило суперечки про те, є чи шизофренія єдиним захворюванням або являє собою діагноз, за яким криється низка окремих синдромів. Всі попередні спроби знайти генетичну основу шизофренії закінчувалися провалом.