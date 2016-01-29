Вчені виявили біологічну причину шизофренії

10:39, 29 січня 2016
Зарубіжні новини
289

Вчені оголосили про прорив у дослідженні шизофренії: вперше виявлено ген, однозначно пов'язаний з розвитком цього складного психічного захворювання.

Обнаружена биологическая причина шизофрении / 062.ua

Про відкриття повідомляється в журналі Nature, пише lenta.ru.

За останні роки в науці зібрано чимало інформації про біологічне коріння шизофренії - ролі генних мутацій, імунної системи і мікробіома у розвитку хвороби. Групі дослідників із США вдалося знайти у шизофреніків варіант гена, дія якого пояснює всі ці явища.

Читайте такожЧому люди можуть чути голоси

Генетики і психіатри зібрали величезну базу даних за 65 тисяч осіб з 30 країн і почали шукати генні мутації з найсильнішим зв'язком з шизофренією. Одним з кандидатів був варіант гена C4.

Відомо, що цей ген відповідає за вироблення білка, що відмічає патогенні мікроорганізми для подальшого знищення їх імунною системою. Однак C4 також застосовується у синаптичному прунінгу — видаленні надлишкових зв'язків у мозку для посилення найчастіше використовуваних «шляхів». Відбувається прунінг під час статевого дозрівання.

Читайте такожШизофренію пов'язали з запаленням мозку

Експерименти на мишах виявили, що посилена експресія C4 дає більш інтенсивне «підстригання» синапсів. Саме це, вважають вчені, підвищує ймовірність розвитку шизофренії. Відзначається, що починають проявлятися симптоми шизофренії в підлітковому віці. Нову гіпотезу підтверджує і факт щодо невеликої кількості синапсів в корі головного мозку у дорослих пацієнтів. Ймовірно, аномальна експресія C4 впливає і на імунну систему пацієнтів із шизофренією.

Нове відкриття дало медикам надію створити більш ефективні ліки для лікування і навіть профілактики шизофренії (шляхом запобігання зайвого синаптичного прунінга). Сучасні препарати в основному націлені на купірування симптомів хвороби — марення і галюцинацій.

Читайте такожБіполярний розлад можна діагностувати за допомогою аналізу крові

Фахівці все частіше висловлюють думку, що шизофренія не хвороба, а синдром — кодове слово, що забезпечує комунікацію між психіатрами, пацієнтами та вченими. Різноманіття симптоматики породило суперечки про те, є чи шизофренія єдиним захворюванням або являє собою діагноз, за яким криється низка окремих синдромів. Всі попередні спроби знайти генетичну основу шизофренії закінчувалися провалом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter