Названо спосіб схуднення з набором м'язової маси

Результати досліджень автори опублікували в журналі American Journal of Clinical Nutrition, пише lenta.ru.

В дослідженні взяли участь 40 молодих чоловіків, які протягом місяця виконували рекомендації дієтологів. Деякі з випробуваних, за словами медиків, одночасно позбулися надмірної ваги (у формі жирової тканини), зберегли свої м'язи у формі і стали фізично більш витривалими.

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Вчені розділили випробовуваних на дві групи, яким пропонувалася низькокалорійна дієта. Раціон першої групи, на відміну від другої, включав в себе підвищену частку білків. В кінці експерименту, незважаючи на втрату жирової тканини, у членів першої групи м'язова маса в середньому на 1,1 кілограма збільшилася.

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Друга група м'язової маси не набрала, однак і не втратила її завдяки інтенсивним заняттям фізичними вправами. У середньому кожен член першої групи втратив загальну масу за 4,8 кілограма, а другий — по 3,6 кілограма. Учасники експерименту, за запевненнями вчених, перебувають у хорошій фізичній формі.

Дослідження вчених показує, що поєднання низькокалорійної і багатою білками дієти разом з інтенсивними фізичними вправами дозволяє за короткий період часу скинути надлишкову вагу огрядним молодим чоловікам. Надалі медики збираються провести експерименти з корпулентними молодими жінками.