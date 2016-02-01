У Колумбії понад 2 тисяч вагітних хворі на лихоманку Зіка

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство охорони здоров'я південноамериканської країни.

Переносниками вірусу є комарі Aedes Aegypti. Клінічні ознаки захворювання - підвищення температури, озноб, головний біль, болі в м'язах і суглобах.

Наприкінці листопада 2015 року в Міністерстві охорони здоров'я Бразилії попередили, що зараження вірусом Зіка у період вагітності викликає у дитини мікроцефалію - вроджений дефект, який полягає у значному зменшенні розміру черепа і може супроводжуватися розумовою відсталістю, різними відхиленнями, порушеннями слуху та зору.

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Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я 25 січня поточного року заявили, що вірус може широко поширитися в Північній і Південній Америці, зачепивши усі країни, крім Канади і континентальній частині Чилі. На даний час вірус Зіка присутній вже у 21 країні регіону. Вперше він був виявлений в 1947 році в Уганді, але до недавнього часу вважався безпечним для людини.