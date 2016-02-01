У людей з депресією частіше виникає біль у спині

Пауло Феррейра (Paulo Ferreira) і його колеги з'ясували, що в середньому депресія збільшувала ризик розвитку болів у попереку на 60%, пише Медпортал. Причому ймовірність виникнення болю прямо залежала від тяжкості депресії.

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Автори пояснюють, що для того, щоб лікування було ефективним, слід одночасно боротися і з депресією, і з болями в попереку.

Вченим, правда, поки не вдалося з'ясувати, як пов'язані болі в спині і депресія. Вони припускають, що така залежність може бути пов'язана з тим, що люди, що знаходяться в стані депресії, зазвичай мало рухаються і погано сплять. Можливо, свою роль відіграє і генетика – дослідження на близнюках було показано, що деякі люди мають схильність до виникнення депресії, і болів в спині.