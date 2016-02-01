Розумні люди рідше мають проблеми зі здоров'ям

Справа в тому, що існує генетичний зв'язок між схильністю до різних захворювань і рівнем інтелекту. Це з'ясували дослідники з Університету Единбурга, проаналізувавши дані близько 100000 осіб. Фахівці виявили негативну кореляцію між рівнем освіти, вербальним, математичним мисленням і хворобою Альцгеймера, коронарною недостатністю, інсультом, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Іншими словами, серед добре освічених людей, яким легко вдається вирішувати проблеми, перераховані вище захворювання зустрічалися рідше. Також розумні люди були менш схильні до повноти. А високий ризик діабету 2 типу виявився пов'язаний з незакінченою освітою (як шкільною, так і університетською), поганими вербальними і математичними здібностями.

Крім того, вчені помітили негативну кореляцію між Індексом Маси Тіла і вербальним, математичним мисленням. І високий ризик гіпертонії був пов'язаний з низьким рівнем освіти. За словами дослідників, не факт, що конкретні гени одночасно відповідають за когнітивні здібності та стан здоров'я. Можливо, генетичні варіанти, пов'язані зі здоров'ям, опосередковано впливають на когнітивні здібності і спосіб життя.

Наприклад, ймовірно, менш освіченим людям складніше зробити вибір на користь здорового харчування. Фахівці додають: розумним людям пощастило не всім. Так, генетичні варіанти, що мають стосунок до отримання освіти, виявилися пов'язані з шизофренією, біполярним розладом і аутизмом.