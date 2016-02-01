У Великій Британії вченим дозволили генну модифікацію людських ембріонів

Управління із запліднення і ембріології людини Великобританії дозволило вченим з лондонського Інституту Френсіса Кріка генетично модифікувати людські ембріони, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Основна мета дослідження під керівництвом доктора Кеті Ніакан - зрозуміти, які потрібні гени ембріонам для успішного розвитку. Вчені вивчать перші сім днів життя яйцеклітини після запліднення - за цей час вона ділиться від однієї клітини до близько 250. У цей період клітини вже організовуються для виконання певних функцій. А від генів залежить, чи виживе клітина, чи ні.

Передбачається, що отримані дані допоможуть, зокрема, поліпшити процес розвитку ембріона при екстракорпоральному заплідненні. Ця робота також допоможе в лікуванні безпліддя і запобігання викиднів і різних патологій у дітей.

У дослідженні будуть використані лише віддані для цих цілей ембріони. Вчені не зможуть пересаджувати ембріони, які брали участь в дослідах, жінкам.

Міжнародний консорціум по стовбурових клітинах, етиці і праву Hinxton Group у вересні минулого року випустив заяву, в якій закликав дозволити генетичну модифікацію ембріонів людини. В Європі подібні практики заборонені.

А в квітні минулого року міжнародна група вчених закликала китайських колег припинити експерименти з генетичною зміною ембріонів через несподівано велику кількість небажаних мутацій, які виникли в процесі дослідження.