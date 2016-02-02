У Гондурасі оголошено надзвичайний стан через вірусу Зіку

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, міністр охорони здоров'я Гондурасу Йолані Батрес закликав жителів країни проводити прибирання в будинках і звернувся до громад з проханням прибрати контейнери для збору води, що стоять на вулиці, оскільки вони є живильним середовищем для комарів Aedes aegypti, які розповсюджують вірус.

За даними Міністерства охорони здоров'я, менш ніж за три місяці у Гондурасі зафіксовано 3 тис. 649 ймовірних випадків зараження вірусом.

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1 лютого експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я назвали вірус загрозою світового масштабу.

Минулого тижня ВООЗ скликала спеціальну групу боротьби з вірусом, зважаючи на його стрімке поширення.

Вірус найчастіше проходить безсимптомно, основну небезпеку він представляє для жінок, оскільки може викликати мікроцефалію у дитини під час вагітності. У Бразилії з цим діагнозом вже народилися кілька тисяч дітей.

Багато країн Латинської Америки радять своїм громадянам відкласти народження дітей.

За даними на 27 січня, випадки інфікування зареєстровані у більш ніж 25 країнах Північно-Американського, Південно-Американського та Азійсько-Тихоокеанського регіонів.