ВООЗ визнала вірус Зіка глобальною загрозою

Спалах хвороби потребує негайної і солідарної відповіді, заявили у ВООЗ. Експерти організації стурбовані, що вірус поширюється надто швидко і на значні території, а його наслідки - руйнівні, пише ВВС.

Вірус Зіка вважають причиною народження тисяч немовлят із недорозвиненим мозком, а деякі країни вже порадили жінкам утримуватися від вагітності допоки спалах вірусу не піде на спад.

Цього року, за оцінками ВООЗ, вірусом Зіка можуть заразитися до чотирьох мільйонів людей у Південній і Північній Америці.

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Заява ВООЗ ставить спалах вірусу Зіка на один рівень загрози, що й свого часу вірус Ебола.

Це означає, що на подолання інфекції мають згодом розпочати дослідження і спрямувати допомогуна боротьбу із хворобою.

Генеральний директор ВООЗ Маргарет назвала спалах вірусу Зіка "надзвичайною подією", що потребує скоординованої відповіді.

"Я нині заявляю, що нещодавнє ґроно випадків мікроцефалії та інших неврологічних аномалій, зареєстрованих у Латинській Америції після схожої низки випадків у Французькій Полінезії у 2014 році, є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що викликає міжнародну занепокоєність", - сказала вона.

Минулого тижня ВООЗ створила "надзвичайну команду" у боротьбі з вірусом через його стрімке поширення.

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Наразі ліківпроти вірусу не існує. Єдиний спосіб уникнути захворювання - уникати укусів комарів Aedes, що переносять вірус.

Хворобу вже виявили у 21 країні Карибського басейну, Північної і Південної Америки. У минулу середу в ЗМІ з'явилися повідомлення про перший зареєстрований випадок захворювання в Данії.

Вірус Зіка викликає помірне підвищення температури, кон'юнктивіт і головний біль.

Водночас найбільшу загрозу вірус несе немовлятам, кажуть дослідники. Саме його вважають причиною народження тисяч дітей із недорозвиненим мозком, чиї матері заразилися вірусомпід час вагітності.

Тільки в одній Бразилії від початку жовтня зареєстрували уже близько 4 тисяч випадків мікроцефалії - коли немовлята народжуються із деформованим черепом і меншим від норми мозком.