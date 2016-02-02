Препарат для зниження тиску уповільнить розвиток хвороби Альцгеймера

Група дослідників з Університету Джорджтауна (Georgetown University) з'ясувала, що прийом кандесартана зменшує пошкодження нейронів, пов'язані з прогресією захворювання. Атаканд відноситься до антагоністів рецепторів ангіотензину, пише Медпортал. Раніше було показано, що цей препарат здатний не тільки знижувати підвищений тиск, але і зменшувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера або ж уповільнювати її розвиток.

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Хуан Сааведра (Juan Saavedra) і його колеги проаналізували вплив кандесартана на культури нейронів, які були піддані дії глутамату. Його надлишок викликає загибель нейронів, якій вдалося запобігти з допомогою ліків. Крім того, препарат перешкоджав розвитку запалення, а також впливав на амилоїдний метаболізм і формування бляшок бета-амілоїду.