У США зареєстровано перший випадок інфікування вірусом Зіку статевим шляхом

За офіційними даними, інфікування відбулося при контакті з людиною, яка повернулася з Венесуели, повідомляє Reuters.

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) підтвердили отримання інформації про можливий перший випадок інфікування вірусом Зіку людинздила в країни, охоплені спалаху інфекційного захворювання. Поки розслідування причин зараження фахівцями CDC не завершено, всім людям, які побували у Латинській Америці, було рекомендовано користуватися презервативами.

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В даний час в медичній літературі описаний лише один випадок виявлення вірусу Зіку в насіннєвій рідині. Переносниками інфекції є комарі. На думку експертів ВООЗ, найбільш важливим в даний час є здійснення контролю за популяцією комарів-переносників, а також забезпечення індивідуальної протимоскітною захисту.