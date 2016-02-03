У Швейцарії розділили найменших сіамських близнюків у світі

Лідія і Майя з'явилися на світ на вісім тижнів раніше терміну в бернській лікарні Інзельшпиталь (Inselspital hospital), пише Медпортал. Дівчатка мали загальну печінку, а також зрощення в грудній клітці.

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Спочатку медики планували провести операцію по розділенню через кілька місяців, однак стан здоров'я дівчаток становив загрозу для життя, тому було прийнято рішення про негайне хірургічне втручання. Операція тривала 5 годин, а в її проведенні брали участь 13 медиків.

Штеффен Бергер (Steffen Berger) зазначає, що шанси на успішне завершення операції були дуже низькими, проте зараз, через півтора місяця після операції, можна стверджувати, що операція пройшла успішно. Дівчатка ще занадто малі, проте їх відновлення йде за планом, зазначив він.