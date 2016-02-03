При виборі їжі та партнера діють однакові психологічні механізми - вчені

Так, в обох випадках багатий вибір негативно впливає на прихильність до партнера або на пристрасть до певної їжі, пишуть Новини Ізраїлю.

Саме великий вибір дослідники пов'язують з тим, що найміцніші стосунки як правило зав'язуються не між тими людьми, які познайомилися в клубах або на сайтах знайомств, а між партнерами, зустріч яких відбулася випадково.

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Відомо, що вихідці з бідних сімей, раціон яких у дитинстві не був різноманітний, у дорослому віці більш схильні до обжерливості і менш уважно ставляться до своєї дієти.

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Вчені вважають, що в інтимних відносинах діє схожий механізм. Люди, які в підлітковому віці користувалися успіхом у своїх однолітків або ровесниць, більш зважено і обережно підходять до вибору партнера, тоді як люди, що не мали популярності у підлітковому віці, виростаючи, були менш розбірливі у знайомствах.