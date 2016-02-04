Панамериканська організація охорони здоров'я потребує 8,5 млн доларів для боротьби з вірусом Зіка

Панамериканській організації охорони здоров'я (ПООЗ), що є філією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), необхідно 8,5 млн дол., щоб допомогти країнам-членам у боротьбі з вірусом Зіка. Про це заявила директор ПООЗ Карісса Етьєнн.

"Нам необхідно 8,5 млн дол., щоб допомогти нашим членам впоратися з вірусом", - наводить її слова агентство Reuters, повідомляє ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах лихоманки Зіка у країнах Південної та Північної Америки надзвичайною ситуацією для міжнародної охорони здоров'я. До клінічних ознак захворювання належать підвищення температури, озноб, головний біль, болі в м'язах і суглобах.