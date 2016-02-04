У Флориді оголошено режим НС у зв'язку з випадками зараження лихоманкою Зіка

У чотирьох округах американського штату Флорида оголошено режим надзвичайного стану у сфері охорони здоров'я у зв'язку з виявленням 9 випадків зараження лихоманкою Зіка, передає Росбалт.

Губернатор штату Рік Скотт підписав указ, який дозволяє управлінню сільського господарства проводити спеціальну обробку проти комарів, які можуть бути переносниками захворювання. Крім того, управління охорони здоров'я наказано вжити всіх необхідних заходів відповідно до вимог місцевих і федеральних медичних властей.

Влада Флориди вважають, що у всіх 9 випадках у Флориді люди заразилися від тих, хто останнім часом їздив до країн, де зараз поширена лихоманка.

Читайте такожВакцина проти вірусу Зіка може бути готова до кінця цього року - фармацевтиЯк повідомляв УНІАН, лихоманка Зіка найбільш небезпечна для вагітних жінок, тому що викликає у плода мікроцефалію з потенційними важкими ураженнями мозку. Подібні випадки спостерігалися у Бразилії.

Переносниками вірусу Зіка є комарі роду Aedes.

Читайте такожПанамериканська організація охорони здоров'я потребує 8,5 млн доларів для боротьби з вірусом ЗікаВипадки інфікування зареєстровані у більш як 20 країнах, зокрема у Північно-Американському, Південно-Американському і Азіатсько-Тихоокеанському регіонах.

Раніше ВООЗ визнала вірус загрозою міжнародного масштабу.