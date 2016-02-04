США дозволять генетичні експерименти із зачаття дітей від трьох батьків

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США планує дозволити генетичні експерименти, які призведуть до появи у дитини трьох батьків. Про це з посиланням на Національну академію медичних наук США і Nature News повідомляє lenta.ru.

Медики мають намір замінювати в людському ембріоні чоловічої статі дефектні мітохондрії на здорові. У перспективі це дозволить уникнути розвитку у потомства спадкових захворювань. Таким чином, геном людини буде сформований не тільки батьком і матір'ю, але і донором мітохондрій.

Геном людини - це сукупність спадкової інформації, що міститься у її клітинах, і розташовується в 23 парах хромосом ядра і в клітинних органелах — мітохондріях, в яких знаходиться так звана мітохондріальна ДНК.

Мітохондріальна ДНК успадковується лише по материнській лінії. Вибір фахівцями для експериментів чоловічого ембріона пов'язаний з тим, що в перспективі його потомство не буде містити мітохондріальну ДНК третього батька. Заміна мітохондрій дозволену у Великобританії.