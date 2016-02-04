Британські вчені встановили, що кава на 44% знижує ризик цирозу печінки

Регулярне вживання кави захистить від цирозу печінки. До таких висновків прийшли дослідники з Університету Саутгемптона (University of Southampton) під керівництвом Джулі Паркс (Julie Parkes), повідомляє Медпортал.

Автори проаналізували дані про 9 досліджень, опублікованих в період з 1990 по 2015 рік. В цілому в них взяли участь понад 423 тисяч осіб. У дослідженнях вивчався взаємозв'язок між щоденним уживанням кави і ймовірністю розвитку захворювань печінки.

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Ученим вдалося показати, що кожні дві додаткові чашки кави в день знижували ризик розвитку цирозу печінки на 44%. Ймовірність смерті від цирозу у кавоманів була вдвічі нижчою, ніж у тих, хто не пив каву.

Читайте такожВчені встановили, що кава на 24% підвищує витривалість людиниЗ чим пов'язаний виявлений взаємозв'язок, поки що неясно, але дослідники припускають, що важливу роль відіграють сполуки кави, що мають антиоксидантну, протизапальну властивість. Гепатопротекторні властивості кави вже були показані в інших дослідженнях, причому захисний ефект мав навіть напій без кофеїну.