Вагітним порадили їсти шоколад

Багато жінок відчувають під час вагітності непереборну тягу до деяких продуктів. Вони мріють про соління, гостру їжу і шоколад. Дослідники з Університету Лаваля з'ясували: шоколад стимулює ріст плоду і позитивно впливає на плаценту. Крім того, він знижує ризик небезпечного ускладнення - прееклампсії.

У новому дослідженні взяли участь 129 жінок, які перебували на 11-14 тижнях вагітності. Учасницям двічі зробили УЗД Доплера. За допомогою даного методу вчені оцінювали індекс пульсації, що відображає швидкість кровотоку в судинах матки плоду та плаценти, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Жінок розділили на дві групи. Перша група їла шоколад з високим вмістом флавонолів, а друга - з низьким. Протягом 12 тижнів учасниці щодня вживали по 30 грамів шоколаду. Фахівці стежили за жінками до пологів. Кровотік в судинах матки, плаценти і плода до кінця дослідження в учасниць з обох груп значно покращився.

Читайте такожКорисні властивості шоколадуДослідники також оцінювали ризик прееклампсії, гіпертензії вагітних, вагу дітей при народженні та масу плаценти. За всіма цими параметрами між двома групами не було відмінностей. Вчені прийшли до висновку, що шоколад корисний для плаценти і плода, незалежно від того, скільки в ньому флавонолів.