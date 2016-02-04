М'ясо почнуть вирощувати у лабораторіях

Основним завданням творців проекту є одержання штучного м'яса, що створюватимуть завдяки культивуванню клітин, пише Медпортал.

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Автори вважають, що таке м'ясо буде мати усі властивості природнього. Крім того, зроблені з нього фрикадельки, дійсно смачні, додають розробники.

Для того, щоб «виготовити» таке м'ясо, вчені виділяють клітини, що володіють високою здатністю до регенерації, з тканин свиней, корів і курей. Після цього поміщають клітини в біореактор, де вони культивуються протягом одного-трьох тижнів за участі кисню, необхідних поживних речовин і ембріональної телячої сироватки.

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Протягом найближчих п'яти років розробники, які вже одержали фінансування в розмірі мільйонів доларів, планують почати випускати цілий асортимент продуктів біотехнологічного м'яса. Автори запевняють, що такі продукти абсолютно безпечні, не містять патогенів або слідів використання антибіотиків.