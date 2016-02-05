Депресія батьків впливає на шкільні успіхи дітей

Таких висновків дійшли дослідники з Школи громадського здоров'я при Університеті Дрекселя (Drexel University School of Public Health), пише Медпортал.

Група вчених під керівництвом Брайана (Brian Lee) проаналізувала дані про 1,1 млн дітей, народжених у Швеції в період з 1984 по 1994 рік. У 3% матерів і 2% батьків була діагностована депресія в той період, коли їхні діти навчалися в школі. Діти батьків, що страждали депресією, вчилися гірше, ніж ті школярі, у батьків яких це захворювання не було діагностовано.

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Раніше вже було показано, що у дітей, чиї батьки страждали депресією, частіше виникали поведінкові проблеми і спостерігалися порушення розвитку мозку.

Добре відомо, що депресія погіршує якість життя пацієнта, однак набагато є менше даних про те, як це стан впливає на здоров'я близьких і рідних, які спілкуються з пацієнтами з депресією, зазначають автори. Вони також підкреслюють, що отримані дані свідчать про те, що призначення батькам відповідної терапії допоможе впоратися з проблемами шкільної успішності дітей.