Кава захищає від цирозу печінки

Таких висновків дійшли дослідники з Університету Саутгемптона (University of Southampton) під керівництвом Джулі Паркс (Julie Parkes), пише Медпортал.

Автори проаналізували дані досліджень, опублікованих в період з 1990 по 2015 рік. В цілому в них взяли участь понад 423 тисяч осіб. У дослідженнях вивчалася взаємозв'язок між щоденним уживанням кави і ймовірністю розвитку захворювань печінки.

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Ученим вдалося показати, що кожні дві додаткові чашки кави в день знижували ризик розвитку цирозу печінки на 44%. Ймовірність смерті від цирозу у кавоманів була вдвічі нижчою.

Дослідники припускають, що важливу роль грають сполуки, що мають антиоксидантну і протизапальну властивість. Гепатопротекторні властивості кави вже були показані в інших дослідженнях, причому захисним ефектом володів навіть напій без кофеїну.