У Британії розробляють додаток, що запобігає самогубствам

Науковці Стенфордського університету і ліверпульський медцентр Merseycare обговорюють, як саме може працювати ця технологія, пише ВВС.

Перший прототип планують створити вже до червня цього року, а перші тести із пацієнтами провести у січні 2017.

Додаток має дозволити лікарям цілодобово стежити за людьми, схильними до суїциду.

Технологія моніторитиме усі онлайн-комунікації пацієнта - електронні листи, соцмережі, навіть телефонні дзвінки - й шукати ознаки потенційної небезпеки.

Так якщо, скажімо, додаток відстежив, що пацієнт перебуває у місці, відомому до цього самогубствами (наприклад, на мосту), чи пропустив прийом у лікаря, чи просто написав другові, що в нього з'явилися суїцидальні думки, додаток надішле попередження лікарям, які вже зможуть зв'язатися із людиною і надати їй необхідну допомогу чи підтримку.

При цьому усі пацієнти мають добровільно надати дозвіл на такий моніторинг.

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Доктор Девід Фірнлі із Merseycare каже, що потенціал такого додатку "неймовірний":

"Ми думаємо, ми зможемо визначати людей, які можуть завдати собі шкоди, із більшою точністю, ніж зараз ми це робимо, і отже будемо здатні зробити щось, аби врятувати їхні життя".

Минулого року Merseycare зобов'язався, що до 2020 року рівень суїцидів серед їхніх пацієнтів буде нульовим.

Така ініціатива потребує особливого підходу - від спеціального навчання персоналу до більшої роботи із пацієнтами.

Розробка мобільного додатку - частина цієї ініціативи. В основі ідеї додатку лежить переконання, що пацієнти більш щирі і відкриті із друзями і родичами, аніж з лікарями.

"Це можливість використати технологію так, як ми ніколи раніше не робили у сфері охорони здоров'я, - надаючи потужну, рішучу статистичну підтримку медикам в реальному часі щодо людей, що перебувають під найбільшим ризиком", - каже доктор Фірнлі.