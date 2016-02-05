Вчені пояснили причину облисіння

Результати дослідження автори опублікували в журналі Science, пише lenta.ru.

Генетики дійшли висновку, що втрата людьми волосся обумовлена згасанням функцій стовбурових клітин волосяного фолікула.

Вчені провели експерименти з мишами. У гризунів, на відміну від людей, організм ефективно справляється з оновленням волосся. Генетики вирішили прискорити старіння мишей і таким чином відстежити причини, які призводять до втрати волосся у мишей.

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Протягом 18 місяців вчені стежили за станом шкірного покриву мишей і його волосяної частини. Прискорене старіння, пов'язане зі скороченням стовбурових клітин, призвело до зменшення площі волосяного покриву і стоншення волосся.

Причину цього вчені вбачають у накопиченні ушкоджень ДНК, які стимулюють дегенеративні зміни волосяних покривів. Фахівці виявили чинники (зокрема, ген COL17A1), активність яких впливала на облисіння.

Ген COL17A1 кодує один з трансмембранних білків, який забезпечує транспорт речовин через клітинну мембрану. Цей же ген, як показали дослідження інших вчених, відповідальний за індивідуальні особливості зовнішності людини.