Учені США відмовляються від расової класифікації людей в медицині





Люди різних рас / Фото: ibcskilledmigration.ca

Раса є дуже неточною науковою категорією, і в генетичних дослідженнях від цього терміна необхідно відмовитися. До такого рішення закликають четверо американських вчених, авторів статті в журналі Science, повідомляє lenta.ru.

Наводячи приклади з досліджень еволюційної історії і за генетичними властивостями сучасних популяцій, вчені вказують, що традиційні раси (європеоїдна, негроїдна, монголоїдна) позбавлені чітких генетичних властивостей, які зробили б расу значущим чинником в біологічних і медичних дослідженнях. «Расова класифікація не має сенсу з точки зору генетики. Біологам час знайти більш вдалі терміни», — заявили автори статті.

Проблема в тому, що расу часто плутають з походженням. «Походження описує зв'язки індивіда з його предками в рамках особистої генеалогічної історії. Раса, навпаки, спирається на зовнішні відмінності концепт, які підштовхнув вчених і простих людей зробити висновки про ієрархічну організацію людського роду», — повідомляється в статті. Іншими словами, раса — це соціальна, а не біологічна категорія.

З цією точкою зору згоден Сванте Паабо (Svante Pääbo), провідний сучасний фахівець з історичної генетики, який розшифрував геном неандертальця. «Не існує жодної безумовної генетичної відмінності між Африкою і Європою, тобто відсутні варіанти генів, які були б у африканців і відсутні у європейців, і навпаки», — зазначив Паабо.

Вчені закликають американські Національні академії науки, техніки і медицини зібрати комісію, куди увійдуть експерти (пов'язані як з біологічними, так і з суспільними науками). Така комісія повинна запропонувати більш вдалі терміни, які прийдуть на зміну расі і зможуть більш точно описувати різноманітність людського роду — наприклад, «походження» або «популяція».