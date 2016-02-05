Антиперспіранти змінюють мікрофлору

Це з'ясували фахівці з Державного та Центрального університетів Північної Кароліни, Музею природничих наук Північної Кароліни, Університету Рутгерса і Університету Дьюка. В їх дослідженні взяли участь 17 осіб. 3 чоловіки та 4 жінки користувалися антиперспірантами, 3 чоловіки і 2 жінки - дезодорантами, а ще 3 чоловіки і 2 жінки не використовували ці засоби.

Учені протягом 8 днів брали мазки з пахв добровольців. В перший день всі учасники скористалися тим, чим зазвичай, з другого по шостий вони не використовували жоден із засобів, і в останні два дні всі добровольці використовували антиперспіранти, розповідає meddaily.ru з посиланням на Science World Report. Вивчивши зразки, вчені зробили декілька висновків.

Отже, в перший день в учасників, які користувалися антиперспірантом, виявилося менше бактерій в пахвах порівняно з тими, хто використовував дезодоранти. У свою чергу, у добровольців, які користувалися дезодорантами, було більше бактерій, ніж у тих, хто не використовував ніякі засоби. А до кінця дослідження кількість бактерій у всіх учасників стала порівняною. Судячи з усього, дезодоранти і антиперспіранти здатні впливати на мікрофлору. Але вчені поки що не знають, добре це чи погано.