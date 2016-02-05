Зріст людини впливає на ризик різних захворювань

На сьогодні в світі набагато більше високих людей, ніж кілька десятиліть тому. Крім того, багато дітей до повноліття вище своїх батьків. Нове дослідження, проведене співробітниками Німецького інституту харчування людини, Тюбінгенського університету і Гарвардської школи громадського здоров'я, показало: високі люди схильні до онкологічних захворювань, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

При цьому, згідно з даними попередніх досліджень, від діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань високі люди страждають рідше, ніж низькі. Так, кожні 6,5 сантиметра росту зменшують ймовірність хвороб серця і судин на 6%. Однак ризик смерті від раку, навпаки, підвищується на 4%. На думку вчених, високий ріст означає, що людина протягом життя вживала багато калорійної їжі, багатої білками тваринного походження. Це активувало інсуліноподібний фактор росту 1 і 2.

Читайте такожВправи на витривалість можуть бути небезпечні для серця - медикиВисокі люди чутливіші до інсуліну, у них мало жиру в печінці. Тому вони рідше страждають від серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу. Раніше фахівці з'ясували, що високі люди захищені від порушень ліпідного обміну. Але, мабуть, через активацію інсуліноподібних факторів росту та постійного ділення клітин підвищується ризик деяких видів раку, включаючи меланому, пухлини молочної залози і товстої кишки.