Серед заражених вірусом Зіка у Колумбії понад 3 тисячі вагітних

09:20, 08 лютого 2016
Зарубіжні новини
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За даними влади Колумбії, 3177 вагітних у країні заражені вірусом Зіка.

Reuters

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.

Як заявив президент країни Хуан Мануель Сантос, всього в країні вірус виявлено у 25,6 тис. осіб.

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Раніше перший випадок вірусу у вагітної жінки був зафіксований в Європі.

Вірус Зіку небезпечний виникненням мікроцефалії у новонароджених. За словами президента Колумбії, в країні таких випадків поки що не зафіксували.

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