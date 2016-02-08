Серед заражених вірусом Зіка у Колумбії понад 3 тисячі вагітних
09:20, 08 лютого 2016Зарубіжні новини
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За даними влади Колумбії, 3177 вагітних у країні заражені вірусом Зіка.
Reuters
Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.
Як заявив президент країни Хуан Мануель Сантос, всього в країні вірус виявлено у 25,6 тис. осіб.
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Раніше перший випадок вірусу у вагітної жінки був зафіксований в Європі.
Вірус Зіку небезпечний виникненням мікроцефалії у новонароджених. За словами президента Колумбії, в країні таких випадків поки що не зафіксували.
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