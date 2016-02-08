За індексом маси тіла не можна оцінювати стан здоров'я - вчені

Група вчених з Каліфорнійського університету (University of California) під керівництвом Джанет Томляма (Janet Tomlyama) з'ясувала, що люди з високим ІМТ, помилково вважаються хворими, пише Медпортал.

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Результати аналізу даних про 54 мільйони американців свідчать про те, що 47,4% учасників з числа тих, хто страждав ожирінням або мав зайву вагу, за всіма іншими показниками були визнані здоровими. Майже у третини з тих, хто мав нормальний ІМТ, були виявлені проблеми зі здоров'ям – на це вказували дані про їхній артеріальний тиск та рівень глюкози і холестерину в крові.

Автори пояснюють, що індекс маси тіла не може використовуватися як об'єктивний показник здоров'я – варто орієнтуватися лише на результати повного медичного обстеження.