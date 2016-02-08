ЄMA включилося в боротьбу з вірусом Зіка
Члени ЄМА сприятимуть фармкомпаніям, що бажають зайнятися розробкою необхідних препаратів
Європейське медичне агентство (ЄMA) оголосило про скликання експертної робочої групи з питань розробки вакцин і лікарських препаратів проти вірусу Зіка, пише Ремедіум з посиланням на Reuters.
Читайте такожВ ООН закликали зняти обмеження на аборти з-за вірусу ЗікуУ контрольному відомстві розповіли, що члени групи будуть сприяти фармкомпаніям,які захочуть зайнятися розробкою необхідних препаратів. «Агентство закликає звертатися до ЄMA всіх розробників ЛЗ, що мають якісь напрацювання в області боротьби з вірусом Зіка. ЄMA має намір допомагати компаніям, що ведуть розробки вакцини проти вірусу», - йдеться в заяві Європейського медичного агентства.
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В даний час на ринку не представлено жодного профілактичного або терапевтичного засобу проти вірусу Зіка. Ряд міжнародних фармкомпаній вже запустили дослідницькі проекти з оцінки ефективності своїх готових вакцин у боротьбі з вірусом Зіку.