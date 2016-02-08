Учені США розробили тест-систему, яка розпізнає в рані бактерії за 1 хвилину

Запропонована нова методика, що дозволяє виявляти інфікування рани бактеріями менш, ніж за хвилину. Автори з Університету Джорджа Вашингтона (George Washington University) пояснюють, що зараз для того, щоб виявити присутність бактерій, необхідне тривале культивування мікроорганізмів, що займає близько доби, повідомляє Медпортал.

Вікторія Шанмугам (Victoria Shanmugam) і її колеги розробили метод на основі електрохімічної детекції молекул, продукованих синьогнійною паличкою. Ці патогенні мікроорганізми викликають інфекції найбільш часто. Створений вченими сенсор здатний виявляти поліціанін, який синтезується синьогнійною паличкою . Використовуючи нову методику, автори змогли на 71% виявити присутність мікроорганізму, а у 57% випадків – підтвердити його відсутність.

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