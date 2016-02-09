У США не очікують на швидку появу широкодоступної вакцини проти вірусу Зіка

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі під час брифінгу в Білому домі заявив, що перші кроки по розробці вакцини вже розпочато.

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Проте, за його словами, «малоймовірно, що вакцина з'явиться в широкому доступі протягом кількох років».

Раніше повідомлялося, що індійська компанія Bharat Biotech International Limited повідомила про винахід двох типів вакцини проти вірусу Зіка, але запатентовану вакцину ще належить випробувати на тваринах.