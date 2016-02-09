У США не очікують на швидку появу широкодоступної вакцини проти вірусу Зіка
09:52, 09 лютого 2016Зарубіжні новини
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Американські вчені приступили до розробки вакцини від вірусу Зіка, але малоймовірно, що вона з'явиться в широкому доступі в найближчі роки.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.
Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі під час брифінгу в Білому домі заявив, що перші кроки по розробці вакцини вже розпочато.
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Проте, за його словами, «малоймовірно, що вакцина з'явиться в широкому доступі протягом кількох років».
Раніше повідомлялося, що індійська компанія Bharat Biotech International Limited повідомила про винахід двох типів вакцини проти вірусу Зіка, але запатентовану вакцину ще належить випробувати на тваринах.
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