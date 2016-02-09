У Житомирі зафіксовано сьомий смертельний випадок від пандемічного грипу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, станом на 8 лютого за минулу добу на ГРИП та ГРВІ захворіли 62 житомирянина, з них - 9 дітей, 12 людей госпіталізували, з яких 9 діти віком до 17 років. Від ускладнень грипу померла одна людина - жінка 1975 року народження. Перевіряється наявність у неї вірусу A (H1N1). В реанімації під наглядом лікарів знаходиться 3 людини.

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За даними Держсанепідслужби в Житомирській області, за останній тиждень з 1 по 7 лютого в Житомирській області відмічається зниження рівнів захворюваності на грип та ГРВІ на 20,2 %, у порівнянні з попереднім тижнем.

Минулого тижня захворіло 10 тис 703 особи. Загалом в області показники захворюваності на 9 % нижче епідемічного порогу. Серед зареєстрованих хворих 44,4 % – діти до 17 років. Госпіталізовано 941 особа, з них – 531 дитина. Перевищення показника епідемічного порогу зареєстровано у 14 районах області.

За результатами лабораторних досліджень матеріалу хворих встановлено, що з початку епідсезону у 41-му випадку виявлено позитивний результат вірусу грипу типу А(H1N1) пандемічного. При дослідженні матеріалу від хворих на ГРВІ превалюють аденовіруси (35,2 %), віруси парагрипу (27,3 %) та РС-віруси (21,6 %).

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 лютого у Житомирі від грипу померло 6 осіб зазначалося на сайті Житомирської міської ради. 4 лютого у школах Житомира канікули через епідемію грипу продовжено вдруге - до 13 лютого включно, навчання відновлять з понеділка, 15 лютого.

Станом на 8 лютого в Україні зареєстровано 220 смертей від грипу.