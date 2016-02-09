Статини запобігають розвитку сліпоти

Це захворювання є однією з основних причин втрати зору у літніх людей, пише Медпортал.

Джоан Міллер (Joan W. Miller) і її колеги вважають, що отримані ними дані зможуть використовуватися для розробки ефективних способів боротьби з макулодегенерацією. Вони підкреслюють, що існують дві форми макулодистрофії – волога і суха. Ефективної терапії для людей, які страждають більш поширеною сухою формою, поки що не існує.

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У дослідженні взяли участь 23 пацієнти, які страждають на суху макулодистрофію. У ході експерименту всі вони приймали 80 мг аторвастатину. У 10 учасників було відмічено істотне скорочення відкладень ліпідів під сітківкою і поліпшення зору.

Вчені відзначають, що проведені раніше дослідження виявили лише незначне покращення у пацієнтів, які страждають макулодистрофією, після прийому статинів. Це вказує на те, що прийом великих доз препаратів, що знижують рівень холестерину, не допомагає всім пацієнтам, однак може виявитися ефективним для деяких з них.