Оприлюднено список найбільш стресових професій

Відомо, що рівень стресу у людей може сильно різнитися залежно від роду діяльності. Meddaily.ru з посиланням на "Російську газету" поділився найбільш стресовими професіями. Наприклад, пожежники майже весь час перебувають у стані стресу, адже щодня вони ризикують своїм життям. Тому вони на першому місці в стресовому рейтингу".

На другому місці за рівнем стресу стоять пілоти. Крім складності виконуваних функцій, стрес викликає відповідальність за життя інших людей, яку пілоти беруть на себе. Дивно, але на третьому місці розташувалися ведучі на радіо і телебаченні. У цих людей напруження пов'язане з обов'язком "правильно говорити", дотримуючись правил російської мови, і коректно подавати факти.

Читайте такожЯк стати щасливим за 7 днів Четверта за рівнем стресу професія - вчитель в школі. За ним розташувалися медичні та соціальні працівники. На сьомому місці - шахтарі, вимушені працювати під землею при поганому освітленні, в умовах сильно забрудненого повітря. Восьме місце припало на диспетчерів служби швидкої допомоги. На дев'ятому місці ми знаходимо організаторів свят, а на десятому - авіадиспетчерів.