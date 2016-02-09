Когнітивна поведінкова терапія зумовлює структурні зміни у мозку

15:11, 09 лютого 2016
Зарубіжні новини
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Інтернет-курс когнітивної поведінкової терапії за дев'ять тижнів поліпшив стан пацієнтів, що страждали на соціофобію.

Нейробиологи из США разработали новую методику глубокой визуализации головного мозга / Фото: newsru.co.il

Дослідники з Linkoping Universty на чолі з Кристоффером Манссоном (Крістоффер Mansson) провели експеримент, в якому взяли участь 26 осіб, що страждали тривожним розладом особистості, пише Медпортал. Кожному з них було запропоновано пройти курс когнітивної поведінкової терапії. До початку терапевтичного курсу та після його закінчення учасники дослідження піддавалися процедурі МРТ головного мозку.

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Виявилося, що терапія не тільки допомогла знизити рівень тривожності у пацієнтів, але й вплинула на стан їх головного мозку. Магнітно-резонансна терапія виявила, що в учасників знизилася активність мигдалеподібного тіла, розміри головного мозку також скоротилися. Відомо, що ця зона мозку бере участь у формуванні негативних емоцій, наприклад, страху, а також відповідає за прийняття рішень. Порушення нормального функціонування мигдалеподібного тіла характерне для багатьох психічних розладів.

Автори відзначають, що у пацієнтів, що досягли найбільших успіхів в ході терапії, зміни розмірів мигдалеподібного тіла були найбільш суттєвими.

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