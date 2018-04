Розумові здібності залежать від часу року

Певні пізнавальні функції мозку змінюються залежно від часу року, стверджують вчені. Свої висновки вони представили на сторінках журналу Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє lenta.ru.

Хоча перепади настрою нейрофізіологи вже пов'язали з сезонними зрушеннями, про вплив пір року на інші функції мозку до недавнього часу мало що було відомо. Щоб прояснити це питання, Крістель Майєр (Christelle Meyer) з Льєжського університету і її колеги вимірювали когнітивні функції 28 добровольців взимку, навесні, влітку і восени. Під час кожного сезону випробовувані проводили чотири з половиною дні в лабораторії, позбавлені доступу до зовнішнього світу.

По закінченні кожного випробувального періоду увагу і здатність до цілеспрямованої діяльності перевірялися в двох тестах, і одночасно активність мозку вимірялася за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії. Результати тестів не залежали від пори року, однак ресурси мозку, використані для їх проходження, виявилися різними.

Читайте такожЧому світ ділиться на екстравертів і інтровертівАктивність мозку, пов'язана зі стійкою увагою, виявилася максимальною у червні, в районі літнього сонцестояння, а мінімальною — у точці зимового сонцестояння. Навпаки, навантаження, пов'язане з короткочасною пам'яттю, сягало пікових значень восени і гранично знижувалося до дня весняного рівнодення.

Читайте такожМозку потрібно багато енергії просто для того, щоб нічого не робити - вченіЗа словами авторів дослідження, ці зрушення ніяк не корелюють з гормональними ритмами (наприклад, по виробленню мелатоніну) та зі ступенем сонливості в різні пори року. Вчені наполягають на тому, що сезонні біоритми потрібно вивчати поряд з добовими.